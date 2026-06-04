CCIR : la journée entreprendre au féminin fait son retour

Aujourd’hui, près d’une entreprise sur quatre est dirigée par une femme, avec une présence particulièrement forte dans les secteurs de l’événementiel, du tourisme et des loisirs. Des filières dynamiques, au cœur de l’attractivité du territoire, où les femmes s’imposent comme des actrices clés, malgré des défis persistants, notamment en matière de pérennité et d’équilibre entre vie professionnelle et personnelle. Cap sur ces secteurs avec l’édition 2026 de la journée entreprendre au féminin le 26 juin 2026, à Saint-Denis à partir de 9h. Nous publions le communiqué de la CCIR ci-dessous. (Photo d'illustration : Stephan Laï-Yu / www.imazpress.com)

- Au programme -

Une table ronde et plusieurs ateliers thématiques viendront rythmer les échanges autour de grands enjeux sur le développement de l’activité, l’accompagnement et les financements, les outils digitaux et innovations, la facturation électronique, la prévention des difficultés, ainsi que sur l’équilibre et la santé des dirigeantes.

Des formats créatifs et expérientiels viendront également favoriser les échanges et l’inspiration.

Insicrivez vous ici.

- Un nouveau challenge -

Dans cette dynamique, l’événement s’enrichit cette année avec le « Challenge des entrepreneures inspirantes événementiel, tourisme et loisirs ».

Une opportunité de valoriser vos projets, de gagner en visibilité et de rejoindre une dynamique collective engagée, avec de nombreux lots à la clé !

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