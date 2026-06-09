CCIR : une opportunité de développement en Afrique de l'Est

Le mercredi 17 juin 2026, dès 9h, la Cci Réunion, opérateur de la team France export, vous invite à une journée pays dédiée au Kenya, un marché stratégique pour les entreprises souhaitant développer leur activité à l'international. Au programme : décryptage du marché et des opportunités d'affaires, échanges avec les experts de Business France et retours d'expérience d'entreprises engagées à l'export. (Photo d'illustration : Richard Bouhet / www.imazpress.com)

Pour vous inscrire c'est ici. Les places sont limitées.