CCIR : retour sur la Journée Pays Kenya

La CCI Réunion, opérateur de la Team France export Réunion, a réuni les entreprises réunionnaises à l’occasion d’une Journée Pays consacrée au Kenya, marché dynamique et véritable porte d’entrée stratégique vers l’Afrique de l’Est. "Cette rencontre a permis aux participants de mieux appréhender les opportunités d’affaires offertes par ce marché en pleine croissance, grâce à un décryptage économique, des échanges avec les experts de Business France et des retours d’expérience partagés par La Réunion Développement et des entreprises, revenues d’une mission collective au forum Africa Forward à Nairobi", écrit la collectivité. (Photos : CCIR)