CCIR : retour sur la Journée Pays Kenya

La CCI Réunion, opérateur de la Team France export Réunion, a réuni les entreprises réunionnaises à l’occasion d’une Journée Pays consacrée au Kenya, marché dynamique et véritable porte d’entrée stratégique vers l’Afrique de l’Est. "Cette rencontre a permis aux participants de mieux appréhender les opportunités d’affaires offertes par ce marché en pleine croissance, grâce à un décryptage économique, des échanges avec les experts de Business France et des retours d’expérience partagés par La Réunion Développement et des entreprises, revenues d’une mission collective au forum Africa Forward à Nairobi", écrit la collectivité. (Photos : CCIR)