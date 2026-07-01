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CCIR : elles ont été récompensées pour leurs projets

  • Publié le 1 juillet 2026 à 10:56
  • Actualisé le 1 juillet 2026 à 11:02
CCIR : elles ont été récompensées pour leur projet
CCIR : elles ont été récompensées pour leur projet
CCIR : elles ont été récompensées pour leur projet
CCIR : elles ont été récompensées pour leur projet

À l'occasion de la Jef 2026 (Journée entreprendre au féminin), plusieurs entrepreneures réunionnaises ont été distinguées pour leur parcours, leur engagement et leurs projets inspirants. "À travers leurs projets, ces entrepreneures démontrent chaque jour que l'innovation, la détermination et l'audace sont de véritables moteurs de développement pour notre territoire", souligne la CCIR. (Photos : CCIR)

Les lauréates sont :

- Jessie Verbar : Nout sentier
- Camille Coulombel : La Réunion Pour Tous
- Caroline Taronna : Lindsey Hôtel
- Lénaïg Mallegol : Shop My Déco
- Marie-Pascale Boyer : La Vallée Heureuse
- Coup de cœur du jury : Élodie Biellmann : B'Loc Events

 

CCIR, Journée entreprendre au féminin, Zoom

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