CCIR : appel à la candidature pour la participation au salon Vivatech 2026

Dans le cadre de Vivatech 2026, la Région Réunion se mobilise pour soutenir les acteurs économiques du territoire pour accompagner une délégation réunionnaises au plus grand rendez-vous européen dédié à l'innovation et aux technologies. Start-up, PME ou entreprise innovante : vous développez une solution à fort potentiel et souhaitez gagner en visibilité, nouer des partenariats ou accélrer votre développement ? Cette opportunité est faite pour vous. Nous partageons la publication de la CCI Réunion. (Photo : CCIR)

Dans une logique de valorisation du tissu économique local et d’ouverture vers les marchés nationaux et internationaux, un Pavillon La Réunion sera établi, vitrine du savoir-faire et de l’innovation réunionnaise.

Les entreprises sélectionnés par la Région Réunion bénéfieront :

- D’un espace partagé au sein du Pavillon La Réunion (location et aménagement inclus)

- De badges d’accès au salon

- D’actions de promotion collective mettant en avant l’écosystème réunionnais

- D’un accompagnement en amont pour préparer et optimiser leur présence sur le salon

- De la possibilité de mobiliser le dispositif Prim Export avec une prise en charge pouvant aller jusqu’à 50 % des dépenses éligibles (plafond de 15 000 € par entreprise)

Modalités de candidature et informations complémentaires :

https://tinyurl.com/378nmtaz