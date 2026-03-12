TOUTE L’ACTUALITÉ
À DÉCOUVRIR
Télécharger l’application mobile

PITON DE LA FOURNAISE Le front de coulée à 450 mètres de la route à 10h30

voir plus

CCIR : un journée d'échange entre entreprises, porteurs de projets et experts prévue dans le sud

  • Publié le 12 mars 2026 à 11:37
  • Actualisé le 12 mars 2026 à 11:59
CCIR

Le mercredi 18 mars 2026, l'espace Entrepreneuriat et Formation sud de la CCIR à Saint-Pierre accueillera une journée dédiée aux entreprises et porteurs de projets. Une question technique ? Un projet à structurer ? Profitez de rendez-vous individuels avec des ingénieurs et experts dans divers domaines et que la métrologie, l'agroalimentaire, la propriété intellectuelle ou encore la QSE / ISO (Qualité - Sécurité - Environnement - Énergie). L'événement est gratuit mais les places sont limitées. Nous publions le post de la CCIR : (Photo Richard Bouhet / www.imazpress.com)

Zoom, CCI Réunion, CCIR, Entrepreneuriat, Entreprises

guest
0 Commentaires