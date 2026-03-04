Saint-Denis : journée portes ouvertes sur le campus Roger Roland

Le campus Roger Roland de la Chambre de commerce et d'industrie (CCIR) de La Réunion à Saint-Denis, organise sa journée portes ouvertes le samedi 7 mars de 9h à 13h. Un événement qui a pour objectif d'accompagner les jeunes, futurs étudiants et personnes en reconversion dans leur réflexion d'orientation, et leur permettre de découvrir l'ensemble de l'offre de formation proposée sur le site. Nous publions, ci-dessous, le communiqué de la CCIR (Photo : sly/www.imazpress.com)

Au cours de cette matinée, les visiteurs pourront rencontrer les équipes pédagogiques et administratives, échanger avec les étudiants actuellement en formation, et obtenir toutes les informations nécessaires sur les parcours, les admissions et les débouchés professionnels.

Les formations de la CCI Réunion présentées couvriront les domaines suivants :

- École du Numérique : formation aux métiers du digital et de l’informatique (ex. développement web, cybersécurité, data…).

- École de Gestion et de Commerce : spécialisation en management, commerce, marketing et gestion d’entreprise.

- Filière tertiaire : options dans la vente, la comptabilité, les ressources humaines et les fonctions administratives.

Des ateliers immersifs seront également proposés pour permettre au public d’appréhender concrètement les compétences et métiers liés aux différentes filières.

Cette journée Portes Ouvertes constitue une occasion privilégiée pour découvrir le fonctionnement du campus, son environnement d’apprentissage, et les accompagnements proposés aux apprenants dans la construction de leur projet professionnel.

Le Campus Roger Roland de la CCI Réunion invite l’ensemble des personnes intéressées à participer à cet événement et à venir échanger avec ses équipes.