CCIR : les mardis de la prévention, anticiper aujourd'hui pour pérenniser son entreprise demain

Ce mardi 7 juillet 2026, la CCI Réunion a accueilli une nouvelle session des mardis de la prévention, dédiée aux dirigeants qui souhaitent prendre du recul sur leur activité et anticiper les difficultés avant qu'elles ne surviennent. Une entreprise n'a pas besoin d'être en difficulté pour se faire accompagner. Au contraire, agir en amont permet de sécuriser sa trésorerie, d'identifier les signaux faibles et de renforcer son pilotage. Au programme de cette matinée : un atelier collectif sur la facturation électronique, pour anticiper cette réforme qui deviendra progressivement obligatoire, un diagnostic et des conseils personnalisés, des échanges autour des bonnes pratiques de prévention. (Photos : CCIR)