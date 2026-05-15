CCIR : Pierrick Robert à la rencontre des buralistes

Le président de la CCI Réunion, Pierrick Robert, a rencontré Serdar Kaya, Président national de la Confédération des buralistes, aux côtés de Eric Tsang, représentant de la branche à La Réunion. Au fil des échanges, plusieurs sujets ont été abordés : l’évolution du métier, les réalités propres à l’outre-mer et la nécessaire reconnaissance de la profession sur nos territoires. Nous publions le post ci-dessous (Photo : CCIR)

Le président de la CCI Réunion, Pierrick Robert, a rencontré Serdar Kaya, Président national de la Confédération des buralistes, aux côtés de Eric Tsang, représentant de la branche à La Réunion. Au fil des échanges, plusieurs sujets ont été abordés : l’évolution du métier, les réalités propres à l’outre-mer et la nécessaire reconnaissance de la profession sur nos territoires.

Une rencontre qui permet de faire remonter les besoins du terrain et d’affiner les actions à mener pour accompagner au mieux les professionnels concernés.

Une dynamique de travail collective, essentielle pour anticiper les transformations du secteur et apporter des réponses concrètes.