CCIR : un webinaire autour de la réduction des coût d'énergie organisé

Le jeudi 7 mai 2026, de 10h à 11h30, la CCI Réunion donne rendez-vous aux entreprises pour un nouveau "Jeudi des experts" consacré aux dispositifs d'aides et d'accompagnement à la transition énergétique. Nous publions le communiqué de la CCI Réunion, ci-dessous. (Photo d'illustration : Richard Bouhet / www.imazpress.com)

Réduire ses coûts d'énergie, c'est devenu un enjeu stratégique pour les entreprises.

Hausse des prix, nouvelles obligations réglementaires, pression sur la rentabilité… Pour les dirigeants de TPE et PME, la transition énergétique n’est plus une option. Encore faut‑il savoir par où commencer, quelles aides mobiliser et comment passer à l'action concrètement.

Pour accompagner les entreprises sur ces sujets, la CCI Réunion vous donne rendez‑vous pour un nouveau Jeudi des Experts, consacré cette fois‑ci aux dispositifs d'aides et d'accompagnement à la transition énergétique.

Un temps d’information pensé pour les dirigeants, afin de mieux comprendre les solutions existantes à La Réunion et identifier les leviers d’économies d’énergie adaptés à votre activité.

Au programme de ce webinaire :

• Panorama des aides et dispositifs mobilisables par les entreprises

• Leviers concrets pour réduire vos consommations et vos coûts d’énergie

• Conseils d’experts pour engager une démarche progressive et réaliste

• Un temps d’échange pour poser vos questions

Jeudi 07 mai 2026

10h - 11h30

Webinaire gratuit, ouvert aux dirigeants, TPE, PME et entrepreneurs

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