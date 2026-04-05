CCIR : un webinaire pour apprendre à utiliser l'IA et optimiser sa gestion RH

Gérer une TPE ou une PME, c’est être sur tous les fronts. Aujourd’hui, l'intelligence artificielle permet de simplifier la gestion RH et de gagner du temps sur les tâches administratives. Pour accompagner les entreprises sur ces enjeux, la CCI Réunion lance "Le jeudi des Experts", un format régulier, gratuit et ouvert à tous les dirigeants de TPE, PME et les entrepreneurs, dédié à des thématiques concrètes du quotidien des dirigeants. La première édition, qui a pour thème "RH et IA" aura lieu ce jeudi 16 avril 2026, de 11h à 12h30. Nous publions le post de la CCI Réunion : (Photo Richard Bouhet / www.imazpress.com)