CCIR : une convention signée avec les Barreaux de l'île pour mieux accompagner les entreprises réunionnaises

À travers une convention signée avec les Barreaux de Saint-Denis et de Saint-Pierre, la CCI Réunion vise à permettre aux chefs d'entreprise d'accéder plus facilement à un accompagnement juridique de proximité. Pour Pierrick Robert, président de la CCIR, cette démarche "s'inscrit pleinement dans la stratégie de prévention portée par la chambre consulaire, en complément de la cellule de prévention des entreprises en difficulté et des Mardis de la prévention". Nous publions le post de la CCIR : (Photo d'illustration Richard Bouhet / www.imazpress.com)

Plusieurs bâtonniers de Saint-Denis et Saint-Pierre ont rappellé l'importance d'un accompagnement juridique en amont pour sécuriser les projets, anticiper les difficultés et favoriser la pérennité des entreprises :