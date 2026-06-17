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CCIR : le président et des élus en visite dans une entreprise

  • Publié le 17 juin 2026 à 14:35
  • Actualisé le 17 juin 2026 à 14:40
CCIR Visite d’entreprise rencontre savoir-faire industriel local

Le président de la CCI Réunion, Pierrick Robert, accompagné des élus Nina Ramjane, Régis Ramsamy et Patrick Tian-Van-Kaï, a récemment visité l’entreprise Clinox, spécialisée dans la fabrication sur mesure de mobilier de cuisine et d’équipements en inox. Une rencontre qui a permis d’échanger avec le dirigeant, Dieudonnė Payet, sur les enjeux de son activité, l’évolution de son métier et l’importance de préserver des savoir-faire techniques qui participent au dynamisme économique de notre territoire. Nous publions le post de la CCI Réunion : (Photos CCIR)

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