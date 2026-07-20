CCIR : Pierrick Robert en visite dans une entreprise spécialisée dans les travaux de câblage de fibre optique et d'électricité

Les visites d'entreprises se poursuivent, pour la CCI Réunion. L'objectif : rester à l'écoute des entrepreneurs et des enjeux qui façonnent l'économie réunionnaise. Le jeudi 9 juillet 2026, Pierrick Robert, président de la CCIR, accompagné des membres élus, a rencontré M. Chane-Thu, dirigeant d'une entreprise spécialisée dans la réalisation de tous travaux de câblage de fibre optique, d'électricité. Au cœur des échanges : les besoins en compétences d'une filière en pleine évolution. Nous publions le post de la CCIR, ci-dessous : (Photos CCIR)