CHU : classé à la 12ème place parmi les CHU de France, il gagne trois places dans le choix des internes

Le Centre hospitalier universitaire de la Réunion (CHU) se démarque dans le magazine What'up doc qui obtient la 12ème place parmi les CHU de France (sur 28 subdivisions) pour le classement dans le choix des internes. Une fierté et une reconnaissance qui témoigne de l'engagement du CHU et de tous les acteurs impliqués dans la formation médicale, praticiens hospitaliers, assistants, universitaires et libéraux, avec le concours et le soutien de l’ARS, de l’Université et de la Région Réunion. Nous vous partageons le communiqué du CHU ci-dessous. (Photo d'illustration : rb/www.imazpress.com)

De seulement 17 internes en 2004, le CHU accueille aujourd’hui plus de 125 nouveaux internes par an qui effectuent leurs cursus dans les 36 spécialités ouvertes.

Tous les semestres, les établissements de santé publics et privés, les cabinets libéraux reçoivent près de 480 internes inscrits à l'Université de La Réunion, auxquels s'ajoutent tous les semestres environ 150 internes issus d'autres subdivisions de l'héxagone. Deux-tiers d’entre eux effectuent leur stage au CHU (341 en mai 2025, 360 en novembre 2025).

- Le mot du Vice doyen -

“Le CHU de La Réunion offre un cadre de formation particulièrement favorable, alliant qualité de vie et environnement professionnel bienveillant et stimulant. Cette dynamique contribue à l’épanouissement des jeunes médecins, tout en favorisant un apprentissage optimal et une préparation solide aux exigences de la pratique médicale. L’ouverture récente du deuxième cycle des études médicales a par ailleurs renforcé l’activité d’enseignement et l’engagement de l’ensemble des acteurs impliqués...

Sur les 185 étudiants de DFGSM3 (troisième année de médecine), 42 places sont proposées au sein de la Faculté de santé. Ce contingent est complété par des étudiants nécessitant un maintien sur l’île pour des raisons non académiques. L’expression des choix, fondée sur les résultats des semestres 4 et 5, confirme l’attractivité de La Réunion, y compris pour les étudiants classés hors du contingent initial, le dernier poste étant systématiquement pourvu autour de la 100e place.

L’enseignement des trois cycles des études médicales s’appuie sur un centre de simulation en santé performant — avec la création prévue d’un nouveau centre multiprofessionnel à l’horizon 2027 — ainsi que sur des formations itératives dédiées au raisonnement clinique et à la supervision en stage. Ces dispositifs bénéficient non seulement aux médecins libéraux, mais également à l’ensemble des médecins hospitaliers et hospitalo-universitaires. Ils sont enrichis par les partenariats solides développés par l’UFR avec les facultés de Genève, Sherbrooke et Strasbourg.

Par ailleurs, un dispositif structuré de suivi et d’accompagnement des internes en difficulté contribue à améliorer la qualité de l’apprentissage, tant pour les internes concernés que, plus largement, pour l’ensemble des étudiants en médecine.

En faisant le choix de poursuivre leur formation à La Réunion, les internes bénéficient d’un parcours pédagogique riche et structurant, leur offrant une préparation solide à l’exercice futur de la médecine. Cette expérience contribue à positionner le CHU de La Réunion comme un acteur de référence de la formation médicale en France, et plus largement comme un pôle majeur dans la zone de l’océan Indien.