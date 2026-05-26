Cilaos : coupure d'eau sur Plamiste Rouge

La Civis informe ses abonnés de la ville de Cilaos, qu’en raison de travaux de réhabilitation de la chambre de vannes Chemin du Bassin, la distribution en eau potable sera interrompue demain, mercredi 27 mai à partir de 8h (Photo : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Sur les secteurs suivants :

• Rue Éliard Técher

• Chemin du Bassin

• Route du Cap

• Chemin papayes

• Chemin des Palmistes

• Passage des galets

• Passage des marches

Le retour à la normale est prévu en fin de matinée.

La Civis présente ses excuses pour la gêne occasionnée et remercie ses abonnés de leur compréhension.