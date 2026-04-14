Cilaos : perturbations sur la distribution en eau potable

La Civis informe ses abonnés de la ville de Cilaos, qu’en raison de travaux sur la canalisation principale d'eau potable, la distribution en eau potable sera interrompue demain, mercredi 15 avril 2026 à partir de 8 heures (Photo : Richard Bouhet/www.imazpress.com)

Sur les secteurs suivants :

• Mare Sèche

• Brûlé Marron

• Bas de village (chemin Filaos, rue des Mûriers, rue de Paquerettes, Primevères ...)

• Certains secteurs du centre-ville (chemin Trois Mares entre l'intersection rue Saint-Louis jusque la station service, rue des Bougainvilliers)

Des perturbations peuvent également intervenir sur l'ensemble du centre-ville. Le retour à la normale est prévue en fin de matinée.

La Civis présente ses excuses pour la gêne occasionnée et remercie ses abonnés de leur compréhension.