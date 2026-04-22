Cinor : le 37ème Salon de la Maison ouvre ses portes du 1er au 10 mai à la Nordev

Le 37ème Salon de la Maison ouvre ses portes du 1er au 10 mai à la Nordev pour célébrer l'art de vivre réunionnais avec le rendez-vous "Not Kaz, Not vie". " Parce que bâtir rime avec identité, nous mettons à l'honneur le savoir-faire de nos artisans et les matériaux de l'Océan Indien (Loi Bélim). L'objectif ? Une maison saine, durable et protectrice", écrit la Cinor. Un programme qui mélange innovation avec les matériaux éco-responsables et solutions anti-crise ; partage avec divers ateliers et culture à travers des performances artistiques. (Photos : la Cinor)