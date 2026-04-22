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Cinor : le 37ème Salon de la Maison ouvre ses portes du 1er au 10 mai à la Nordev

  • Publié le 22 avril 2026 à 16:27
  • Actualisé le 23 avril 2026 à 11:00
Cinor : le 37ème salon de la maison ouvre ses portes
Cinor : le 37ème salon de la maison ouvre ses portes

Le 37ème Salon de la Maison ouvre ses portes du 1er au 10 mai à la Nordev pour célébrer l'art de vivre réunionnais avec le rendez-vous "Not Kaz, Not vie". " Parce que bâtir rime avec identité, nous mettons à l'honneur le savoir-faire de nos artisans et les matériaux de l'Océan Indien (Loi Bélim). L'objectif ? Une maison saine, durable et protectrice", écrit la Cinor. Un programme qui mélange innovation avec les matériaux éco-responsables et solutions anti-crise ; partage avec divers ateliers et culture à travers des performances artistiques. (Photos : la Cinor)

Cinor, Salon de la Maison, Nordev, Zoom

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