Cinor : reconstruction et réhabilitation des réseaux publics routiers et des radiers impactés par le cyclone Garance

La Cinor évoque l'après Grance et communique les montants des opérations avec le programme européen Feder-FSE 2021-2027. Un dispositif qui permet la reconstruction et la réhabilitation des réseaux publics routiers et des radiers impactés par le cyclone sur les communes de Saint-Denis et Sainte-Marie. (Photo d'illustration : Stephan Laï-Yu / www.imazpress.com)

- Opération : travaux de réparation des dégâts causés à la voirie d’intérêt communautaire Nerhu par le passage du cyclone Garance en février 2025 – La Montagne – Commune de Saint-Denis

Montant de la subvention attribuée: 251 126,93 €

- Opération : travaux de Sécurisation de falaise post-Garance chemin Père Raimbault – La Montagne – Commune de Saint-Denis

Montant de la subvention attribuée: 266 551,95 €

- Opération : travaux de confortement de falaise sur la rue Moka suite aux dégâts occasionnés par le cyclone Garance (février 2025) – Commune de Sainte-Marie

Montant de la subvention attribuée: 403 816,50 €