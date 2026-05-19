Les élus de la Cinor au plus près des habitants

Ce lundi 18 mai 2026, les élus de la Cinor sont partis à la rencontre des usagers empruntant les lignes du service express, pour une immersion sur le terrain. Une action "concrète sur le réseau qui s'inscrit dans une volonté forte des élus d'être au plus près des réalités du territoire pour adapter au mieux l'action publique", écrit la collectivité. Nous publions le communiqué de la Cinor ci-dessous. (Photos : la Cinor)

Ce matin, dès 5h45, les maires de la Cinor et les conseillers communautaires ont partagé le quotidien des usagers en empruntant les lignes du service express. Cette immersion concrète sur le réseau s'inscrit dans une volonté forte des élus d'être au plus près des réalités du territoire pour adapter au mieux l'action publique.

- Un bouclier face à la crise et un atout pour la santé -

Dans un contexte international marqué par l'instabilité du coût de la vie et la crise des carburants, le développement des transports en commun s'impose comme une réponse concrète pour préserver le budget des ménages. Au-delà de l'aspect économique, cette action met en lumière deux bénéfices majeurs pour les administrés :

La qualité de vie : le gain de temps précieux sur les trajets quotidiens (jusqu'à 30 minutes par jour pour certains voyageurs) se traduit par du temps retrouvé pour la vie personnelle et familiale.

Le capital santé : l'usage combiné des transports express et de la marche active favorise la santé au quotidien.

- Le projet Baobab : désengorger l'est et accélérer la transition -

Cette démarche s'intègre pleinement dans le projet structurant Baobab, dont l'objectif historique demeure le désengorgement de l'entrée Est de Saint-Denis. Face aux urgences actuelles, la Cinor accélère ce processus afin de démontrer l'efficacité et la rapidité du transport collectif par rapport à l'usage de la voiture individuelle.

- Perspectives et évolutions du service public -

Afin de répondre toujours mieux aux attentes des citoyens, la Cinor engage une phase d'optimisation de son offre de service :

Le doublement prochain des services Express.

Le suivi et l'adaptation du service de Transport à la Demande (Tad) de nuit.

Vivre la réalité du terrain permet de prendre des décisions éclairées. La Cinor reste pleinement mobilisée pour bâtir, avec vous, une mobilité plus solidaire, économique et performante.