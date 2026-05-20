Visite du secrétaire général de la préfecture à la Cinor : la protection des habitants au coeur de la discussion

Ce mardi 19 mai 2026, la Cinor a accueilli le secrétaire général de la préfecture pour une visite sur le terrain, aux côtés des trois maires du territoire et de la Deal (Direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement). "Depuis le passage de Garance, la protection des populations face aux inondations est au cœur de nos priorités. Cette visite illustre la détermination de la Cinor, de l'État et des communes à avancer main dans la main", explique la collectivité. Nous publions le communiqué de la Cinor ci-dessous. (Photos : la Cinor)

Ce mardi 19 mars à 9h30, la Cinor a accueilli le secrétaire général de la préfecture pour une visite sur le terrain, aux côtés des trois maires du territoire et de la Deal.

- Un enjeu majeur pour notre territoire -

Depuis le passage de Garance, la protection des populations face aux inondations est au cœur de nos priorités. La gémapi et la gestion des ravines ne sont pas de simples questions techniques : ce sont des enjeux de sécurité, de solidarité et d'avenir pour nos habitants.

- Un travail collectif engagé -

Ensemble, nous avons mis en place des conventions de partenariat, défini des priorités d'action et lancé des travaux d'urgence comme des travaux de long terme. Deux Contrats d'objectifs et de performance (Cop) ont déjà été votés : un à l'est (Rivière Saint-Jean) et un sur Saint-Denis / Sainte-Marie.

- Sur le terrain, aujourd'hui -

Au programme de cette matinée :

- La Ravine des Sables, emblématique du territoire

- La Ravine Patate à Durand, où des travaux sont en cours

- Le Village Desprez, avec un point sur les questions encore en en cours.



Cette visite illustre la détermination de la Cinor, de l'État et des communes à avancer main dans la main pour protéger nos populations.

Parce que la sécurité de chacun commence par des actes concrets sur le terrain.