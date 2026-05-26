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Cinor : un nouveau bureau exécutif pour le Syndicat de traitement des déchets ménagers du nord et de l'est

  • Publié le 26 mai 2026 à 14:16
  • Actualisé le 26 mai 2026 à 14:31
Cinor : un nouveau bureau exécutif pour le Syndicat de traitement des déchets ménagers du nord et de l'est
Cinor : un nouveau bureau exécutif pour le Syndicat de traitement des déchets ménagers du nord et de l'est
Cinor : un nouveau bureau exécutif pour le Syndicat de traitement des déchets ménagers du nord et de l'est

Ce jeudi 21 mai 2026, le Syndicat mixte de traitement des déchets ménagers du nord et de l'est de La Réunion, a élu un nouveau bureau exécutif. Alexandre Laï-Kane-Cheong, maire de Sainte-Suzanne, a été élu président à l'unanimité et a d'ores et déjà fixé le cap politique du syndicat : "rompre avec la logique historique centrée sur l'enfouissement des déchets pour remonter à la source des modes de production", écrit la Cinor. Nous publions le communiqué de la collectivité ci-dessous. (Photos : la Cinor)

Un vent de changement souffle sur le Syndicat mixte de traitement des déchets ménagers du nord et de l'est de La Réunion. Ce jeudi 21 mai 2026, un nouveau bureau a été élu pour porter une vision d'avenir pour notre territoire.

- Un nouveau bureau exécutif -

- Président : Alexandre Laï-Kane-Cheong (maire de Sainte-Suzanne), élu à l'unanimité.
- Premier vice-président : Patrice Selly (maire de Saint-Benoît)
- Deuxième vice-présidente : Céline Sitouze (maire de Sainte-Marie)
- Troisième vice-président : Joe Bédier (maire de Saint-André)

- Cap sur les alternatives au "tout-enfouissement" -

Le nouveau président a d'ores et déjà fixé le cap politique du syndicat : rompre avec la logique historique centrée sur l'enfouissement des déchets pour remonter à la source des modes de production.

"Le pari qu'on voudrait prendre en termes d'alternatives, et ce avec l'ensemble du conseil syndical et moi-même dans ma qualité de président, c'est de dire qu'il pourrait y avoir des alternatives au tout enfouissement." – Alexandre Laï-Kane-Cheong
Félicitations à la nouvelle équipe pour cette élection. Ensemble, engageons-nous pour un nord-est plus vert, plus propre et plus durable. 

Cinor, Traitement des déchets ménagers, Zoom

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