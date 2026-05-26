Cinor : une rencontre territoriale dédiée à la valorisation de l'île

Ce vendredi 22 mai 2026, le siège de la Cinor a accueilli une rencontre territoriale dédiée à la révision du Schéma d'aménagement régional (Sar). Au programme : état d'avancement du Sar, cartographie des destinations du territoire, règles d'urbanisation et trajectoire vers le Zéro artificialisation nette. "Cet échange avec la Région Réunion et les communes de Saint-Denis, Sainte-Marie et Sainte-Suzanne, illustre notre volonté de construire ensemble un territoire durable, attractif et respectueux de ses richesses naturelles", écrit la collectivité.