TOUTE L’ACTUALITÉ
À DÉCOUVRIR
Télécharger l’application mobile

BELGIQUE Car scolaire percuté par un train - quatre morts, dont deux enfants

BELGIQUE Un car scolaire percuté par un train, plusieurs morts

voir plus

Cinor : une rencontre territoriale dédiée à la valorisation de l'île

  • Publié le 26 mai 2026 à 14:32
  • Actualisé le 26 mai 2026 à 14:44
Cinor : une rencontre territoriale dédiée à la valorisation de l'île
Cinor : une rencontre territoriale dédiée à la valorisation de l'île
Cinor : une rencontre territoriale dédiée à la valorisation de l'île
Cinor : une rencontre territoriale dédiée à la valorisation de l'île

Ce vendredi 22 mai 2026, le siège de la Cinor a accueilli une rencontre territoriale dédiée à la révision du Schéma d'aménagement régional (Sar). Au programme : état d'avancement du Sar, cartographie des destinations du territoire, règles d'urbanisation et trajectoire vers le Zéro artificialisation nette. "Cet échange avec la Région Réunion et les communes de Saint-Denis, Sainte-Marie et Sainte-Suzanne, illustre notre volonté de construire ensemble un territoire durable, attractif et respectueux de ses richesses naturelles", écrit la collectivité.

Cinor, Schéma d'aménagement régional, Zoom

guest
0 Commentaires