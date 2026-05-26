La Cinor ouvre l'accès aux métiers du numérique, de l'image et de l'audiovisuel aux jeunes

Ce samedi 23 mai 2026, la Cinor en partenariat avec la Cité des arts et la ville de Sainte-Suzanne, ont organisé une soirée dédiée à l'univers du jeu vidéo et de l'audiovisuel, à Quartier-français au coeur de l'ancienne usine sucrière. Une action dont l'objectif était de permettre l'accès des jeunes aux métiers du numérique, de l'image et de l'audiovisuel. "Cette soirée illustre notre engagement à faire émerger les talents du nord de La Réunion et à transformer la passion en perspectives professionnelles, ici, sur notre territoire", écrit la collectivité. Nous publions le communiqué de la Cinor ci-dessous. (Photos : Cinor)

En tant que terre d'avenir, la Cinor place l'accès des jeunes aux métiers du numérique, de l'image et de l'audiovisuel au cœur de son action. Cette soirée illustre notre engagement à faire émerger les talents du nord de La Réunion et à transformer la passion en perspectives professionnelles, ici, sur notre territoire.

- Village Découverte -

Rencontre avec les professionnels du jeu vidéo péï (Bouftang, studios de création), découverte des formations et métiers du secteur avec l' Iloi (Institut de l'image de l'océan indien) et UnisCité, et tests de jeux vidéo créés à La Réunion.

- Projection Cinéma en plein air -

Quatre courts-métrages réunionnais projetés devant la structure métallique historique de Quartier-Français, avec le Cinématobus et la Kourmétragerie :

- « Adieu les copains », Lawrence Valin

- « Kabri i manz salad », Nicolas Séry

- « La vérité sur alvert, le dernier dodo », Nathan Clément

- « NRL, La Nouvelle Réunion Libre », Manon Amacouty