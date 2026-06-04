La Cinor au rendez-vous au salon Veezit 2026

La Cinor vous donne rendez-vous au salon Veezit, du jeudi 5 au samedi 7 juin 2026, à la Nordev, de 9h à 18h. Plus de 150 exposants seront présents pour vous faire découvrir les plus belles destinations de l'océan Indien et d'ailleurs. Nous publions le communiqué de la Cinor ci-dessous. (Photos : la Cinor)

Hier matin, à l'occasion de la conférence de presse de lancement du salon Veezit, la Cinor était représentée par Angélique Moutoussamy, élue à la Cinor et à l'Oti Nord.

Rendez-vous sur le stand Cinor à la Nordev pour découvrir toutes les pépites du nord réunionnais.

Venez préparer vos prochaines vacances, découvrir de nouvelles destinations et profiter des meilleurs plans.

- Le 5, 6 et 7 juin à la Nordev, de 9h à 18h

- Entrée à trois euros (gratuit pour les professionnels sur inscription)

- Parking offert le samedi et le dimanche

- Plus de 150 exposants pour vous faire découvrir les plus belles destinations de l'océan Indien et d'ailleurs : La Réunion, Inde, Thaïlande, Madagascar, Mayotte, Seychelles, Maurice…

- Des offres et réductions exclusives

- Destination à l'honneur : Rodrigues

- Un foodcourt du monde, un marché artisanal, plus de 20 conférences et animations.

Pour plus d'informations c'est ici.