Cinor : atelier d'écriture d'histoires numérique "Des lignes en ligne"

Avis à tous les passionnés d'écriture, de romans, et d'aventures. Un rendez-vous écriture est donné par le romancier, auteur dramatique, comédien et metteur en scène, Pierre-Louis Rivière du 23 février au 7 mars 2026. Cet atelier d'écriture numérique, c'est deux semaines pour explorer un sujet avec l'appui d'un auteur, par échange de mail. Nous partageons la publication de la Cinor. (Photo : rb/www.imaz press.com)

L'atelier "Lignes en ligne" est un espace de liberté et de partage afin de mettre en lumière la créativité des participants. Écrire est un plaisir, une passion, un moyen d'extérioriser, témoigner et partager aux lecteurs. Le but est de laisser libre cours à votre imagination. Accompagné par Pierre-Lous Rivière, écrivain aux multi-casquettes ayant un parcours étonnant, chaponnera les participants pendant deux semaines.

Le thème choisi est une fiction qui raconte l'avenir qui nous est proche et les conséquences futures des choix du passé (changement climatique, technologie, environnement, santé...).

L'atelier débute par une visio le lundi 23 février 023 de 19h à 20h. Suite à la rencontre, l'écriture de votre rythme et il est possible d'échanger avec Pierre-Louis Rivière par mail sur l'avancée de vos écrits entre le 24 février et le 6 mars 2027.

Cet atelier numérique sera suivi d'une rencontre avec l'auteur et les autres participants le samedi 07 mars 2026, de 14h à 16h, à la Bibliothèque Alain Peters, dans le quartier du Moufia à Saint-Denis.

Les textes seront ensuite mis en ligne sur le site de la "Lecture publique".

