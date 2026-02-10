Cinor : La Réunion au coeur de l'élite mondiale pendant le Run Slalom 2026

Du 6 au 8 février, les eaux bouillonnantes du SEVI ont vibré au rythme de la Run Slalom 2026. Plus qu’une compétition, cet événement a confirmé que le Stade en Eaux Vives Intercommunal est désormais le lieu incontournable des pagayeurs mondiaux. Nous partageons la publication de la Cinor. (Photo : Cinor)

Sous l'impulsion de la Cinor, Terre d’avenir, et l’expertise du Comité Régional de Canoë-Kayak (CRCK), La Réunion s'affirme comme une terre d’excellence sportive. Grâce à ces acteurs, nos athlètes locaux et internationaux disposent d’un outil de classe mondiale pour repousser leurs limites.

- Spectacle et adrénaline -

Des athlètes venus des quatre coins du globe se sont mesurés à la technicité du bassin. Entre précision chirurgicale, agilité et endurance pure, hommes et femmes nous ont offert un show spectaculaire :

- Parcours exigeants pour les sportifs

- Frissons garantis pour le public venu en nombre

Le Sevi n'est plus seulement un stade, c'est le point de ralliement de la communauté mondiale des eaux vives.