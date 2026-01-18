Cinor : le tri devient plus facile en cette nouvelle année

À partir du 1er janvier 2026, le tri devient plus facile. 100% des emballages et des papiers vont dans le bac jaune. Bouteilles, flacons, pots de yaourt, barquettes, sachets, films plastiques, les boîtes de conserves, capsules de café. Les emballages métalliques comme les boîtes de conserve, les canettes, les barquettes aluminium, capsules de café, aérosols sont aussi concernés. De même pour les emballages en papiers et cartons. Nous partageons la publication de la Cinor. (Photo : rb/www.imazpress.com)

Dès le 1er janvier 2026, vous pourrez déposer dans le bac jaune, sans exception :

- Tous les emballages en plastique comme les bouteilles et flacons, pots de yaourt, barquettes, sachets, films plastiques, blisters, opercules…

- Tous les emballages métalliques telles que les boîtes de conserve, canettes, barquettes aluminium, capsules de café, aérosols…

- Tous les papiers et cartons comme les journaux, magazines, cartons, boîtes, papiers d’emballage…

Un seul réflexe à avoir :

Si c’est un emballage, il va dans le bac jaune.



Attention ! Seuls les emballages sont concernés.

Les objets en plastique ou en métal qui ne sont pas des emballages ne doivent pas être déposés dans le bac jaune

Bon à savoir :

- Les nouvelles consignes seront apposées dire ctement sur votre bac jaune, sans démarche de votre part.