La Cinor participe à la première édition du Carrefour des Gestions Outre-mer de l’Eau et des Déchets

La Cinor a co-organisé et participé à la première édition du Carrefour des Gestions Outre-mer de l’Eau et des Déchets, un événement inédit dédié aux enjeux des territoires ultramarins face aux défis climatiques et environnementaux. Nous partageons ci-dessous, le communiqué de la Cinor : (Photo www.imazpress.com)

Pendant deux jours, 965 participants, 60 exposants, 30 conférences et temps collaboratifs et 100 experts intervenants ont permis de favoriser les échanges et le partage d’expériences autour de la gestion de l’eau et des déchets en milieu tropical.

- Des échanges concrets pour les territoires ultramarins -

Organisé autour de 8 parcours thématiques (adaptation climatique, gestion des ressources, gouvernance, sensibilisation, réglementation…), l’événement a favorisé les retours d’expérience et la co-construction de solutions adaptées aux réalités ultramarines.

Des visites de terrain organisées par la Cinor ont également permis aux participants de découvrir plusieurs équipements structurants du territoire, notamment :

• la plateforme de broyage de la Jamaïque,

• l’usine de traitement d’eau potable de Bois-de-Nèfles,

• le centre de valorisation multi-filières de Sainte-Suzanne,

• la ressourcerie de La Mare et la station d’épuration du Grand Prado.

- Une mobilisation forte et des retours très positifs -

L’événement a rassemblé une grande diversité d’acteurs publics et privés, avec plus de 90 % des participants souhaitant participer à la prochaine édition.

Cette première édition confirme l’intérêt d’un rendez-vous dédié aux enjeux de l’eau et des déchets dans les territoires ultramarins, et positionne la Cinor comme un acteur engagé dans la transition écologique et la coopération entre territoires.