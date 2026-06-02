La Civis agit aux côtés des communes pour favoriser la construction de logements sociaux [

Ce lundi 1 juin 2026, la Civis et la ville de Petite-île, ont posé la première pierre de l'opération de logement Canne Bonbon à Anse les Bas. La collectivité a accordé une bonification foncière de 30 % sur le prix d'achat du terrain à la Ville, permettant de renforcer l'équilibre économique de l'opération et d'accompagner la création de nouveaux logements pour les familles réunionnaises. "Une action qui s'inscrit pleinement dans notre engagement en faveur d'un habitat accessible, d'un développement harmonieux de nos communes et d'une meilleure qualité de vie pour tous", écrit la collectivité. (Photos : la Civis)