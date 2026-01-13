Civis : de nouveaux espaces extérieurs concernés par l'interdiction de fumer

Depuis le mois de juin 2025, la Civis a instauré des espaces publics avec interdiction de fumer. Une action qui vise à dénormaliser le tabac et limiter son attractivité surtout dans les zones de sociabilité quotidiennes des jeunes (plages, abris de bus, parcs...). Nous partageons la publication de la Civis. (Photo : rb/www.imazpress.com)