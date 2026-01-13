Civis : de nouveaux espaces extérieurs concernés par l'interdiction de fumer

Depuis le mois de juin 2025, la Civis a instauré des espaces publics avec interdiction de fumer. Une action qui vise à dénormaliser le tabac et limiter son attractivité surtout dans les zones de sociabilité quotidiennes des jeunes (plages, abris de bus, parcs...). Nous partageons la publication de la Civis. (Photo : rb/www.imazpress.com)
Bien, et que soit inclus vitement l'interdiction de fumer à l'intérieur du domicile ; trop d'enfants et autres non-fumeurs subissent cette incivilité aux dramatiques conséquences sanitaires !
Exemples aux États-Unis
À San Francisco (Californie), depuis 2020, fumer est interdit dans les appartements d'immeubles comptant plus de trois unités.
À San Rafael (Californie), depuis 2013, cette interdiction s'applique à tous les logements mitoyens partageant des murs.
Autres contextes
En Irlande, depuis 2004, fumer est prohibé dans tout lieu de travail fermé, y compris un domicile utilisé à des fins professionnelles (ex. : visite d'un artisan).
Aucun pays n'interdit globalement le tabagisme dans tous les domiciles privés, mais ces règles locales visent les habitations collectives.