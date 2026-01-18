Civis : l'Étang du Gol, un espace ressourçant et rafraîchissant pour petits et grands

Direction l'une des rares zones humides de La Réunion : l'Étang du Gol, avec ses 81 hectares de superficie et ses 4,3 km de sentiers connectés à la forêt domaniale de la ville de l'Étang Salé. C'est un espace privilégié pour se détendre, pêcher, pique-niquer et admirer la biodiversité. Récemment, le site a fait l'objet d'aménagements pour un montant de 1,5 million d'euros avec le soutien du Feder, du conservatoire du littoral et de France Relance. Nous partageons la publication de la Civis (Photo : Civis)