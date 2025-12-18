TOUTE L’ACTUALITÉ
Civis : la magie de Noël s'invite à Saint-Pierre

  • Publié le 18 décembre 2025 à 16:16
  • Actualisé le 18 décembre 2025 à 16:56
Saint-Pierre, Destination Sud Réunion et l'Office de Tourisme de la CIVIS vous invite les 21 et 22 décembre 2025 de 15h30 à 21h30 à la place du Rotary pour 2 jours magiques sous le signe de l'univers féérique de Noël. Visite du Père Noël et shows musicaux, fabrication de sucettes et atelier maquillage vous attendent dans la ville de Saint-Pierre. L'ensemble du programme à découvrir ci-dessous. (Photo d'illustration www.imazpress.com)

Un programme chargé attend les visiteurs : 

- L'arrivée spectaculaire du Père Noël et ses shows musicaux 

- L'usine à bonbons : fabrication de sucettes 

- Le studio des lutins brillants : atelier maquillage fluo, peinture sur plâtre, décoration sur vanne... 

- Le terminal des lutins : survol magique des illuminations de Noël 

Et de nombreuses surprises ! 

