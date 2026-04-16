Civis : les élus rassemblés pour décider des grandes orientations de l’intercommunalité

Les élus de la Civis se sont réunis ce jeudi 16 février 2026 à l’hôtel de ville de Saint-Pierre pour décider des grandes orientations de l’intercommunalité et des projets à mettre en place. 26 points sont inscrits à l’ordre du jour. Nous publions ci-dessous le communiqué (Photo : Civis)

Parmi eux :

• Le vote du débat sur les Orientations Budgétaires pour l’exercice 2026 (22)

Un budget construit avec rigueur dans un contexte économique particulièrement contraint.

La préparation du budget 2026 de la CIVIS s’inscrit dans un environnement économique international et national marqué par un ralentissement de l’activité, une normalisation progressive de l’inflation et le maintien de conditions financières plus restrictives qu’au cours de la période antérieure.

Dans ce contexte, la construction du budget 2026 de la CIVIS devra s’appuyer sur une stratégie budgétaire prudente afin de préserver des équilibres financiers soutenables et maintenir des indicateurs financiers certes contraints, mais durablement positifs.

À cela s’ajoutent les dispositions de la loi de finances 2026, dont plusieurs mesures ciblent directement le bloc communal et intercommunal, entraînant une perte de ressources estimée à plus de 3 M€.

Depuis l’exercice 2024, les indicateurs financiers de la CIVIS s’inscrivent dans une dynamique d’amélioration, même si l’équilibre reste fragile. Compte tenu des projets en cours ou qui débuteront, le volume d’investissement au budget principal représente près de 43 M€, sur les deux prochains exercices, soit un programme d’investissement, stabilisé entre 20 et 23 M€ par an.

LES AMBITIONS DE CE BUDGET 2026

Faire émerger des projets de construction et d’aménagement tout en préservant et en améliorant le cadre de vie des citoyens avec le soutien de la planification territoriale (Scot Grand Sud, CRTE, ZAN, stratégie agricole, le plan paysage, stratégie d’adaptation du littoral au changement climatique).

Préserver la cohésion sociale et l’équilibre territorial : objectif de construction de logements sociaux sur 3 ans de 1 330 logements sur le territoire. L’EPCI réaffirme son engagement à l’accompagnement des quartiers prioritaires politique de la ville afin d’y développer des actions pertinentes dans l’intérêt de la population de ces micro- territoires.

Animer le territoire et renforcer les liens sociaux : améliorer les infrastructures et renforcer la qualité du service rendu : réhabilitation du stade Michel Volnay et du

Centre Funéraire Sud, travaux de rénovation du camping, ...

Se déplacer autrement : dans le cadre de sa politique en faveur des mobilités alternatives (vélos, abris vélos, véhicules électriques) la CIVIS consacrera 850 000 € à cette politique et 50 000 € pour la mobilité électrique grand public.

Encourager l’attractivité : création d’espace d’accueil pour les entreprises, création d’immobilier économique locatif, de foncier aménagé à la location, modernisation des ZAE,... En matière touristique, la CIVIS travaille avec Destination Sud Réunion pour la poursuite des opérations d’aménagements touristiques (arrière plage de

L’Étang-Salé, le Tévelave, valorisation de différents sites, ...), l’inclusion sociale et professionnelle des publics en difficulté à travers des dispositifs tels que le PLIE et CitésLab.

Stimuler l’innovation : des projets structurants forts : la reconversion du Centre Artisanal du Bois, la réhabilitation de l’ancienne usine sucrière de Pierrefonds, l’opération France Vue sur Mer, renforcer les partenariats avec les acteurs de l’enseignement supérieur pour un territoire toujours plus innovant et compétitif, ...

Préserver l’environnement pour un territoire durable : continuer et encourager les actions en faveur du développement durable et de préservation des lieux et ressources.

Les orientations de l’intercommunalité pour l’année 2026 démontrent ainsi l’engagement et l’ambition de la CIVIS : faire de l’EPCI un modèle de coopération et d'innovation au service de ses habitants.

Le vote des orientations budgétaires

Le débat d’orientation budgétaire, obligatoire depuis la loi du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la République, est l’occasion privilégiée d’informer les élus du Conseil Communautaire sur la situation financière de l’établissement intercommunal.

Il s’agit, pour l’assemblée, de débattre des grandes orientations budgétaires et fiscales qui prévaudront dans l’élaboration du budget et de rappeler sa politique d’équipement et sa stratégie financière.

Un effort d’investissement structurant en 2026.

En 2026, l'intercommunalité souhaite mobiliser près de 250 M€ au service de ses politiques publiques, répartis notamment comme suit :

Environnement et cadre de vie : 83,5 M€

Mobilités et transports : 55,0 M€

Moyens généraux et fonctions support : 60,6 M€

Cohésion sociale et services à la personne : 31,9 M€

Aménagement du territoire : 10,2 M€

Développement économique : 6,2 M€

Tourisme et attractivité : 2,1 M€

Ces investissements traduisent nos priorités et notre engagement en faveur du territoire, mais ils exercent une pression directe sur nos équilibres financiers.