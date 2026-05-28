Civis : modification du calendrier de collecte des déchets végétaux

La Civis tient à informer ses administrés qu’à partir du 1er juin 2026, la collecte des déchets végétaux (branches, tontes, fleurs fanées...) aura lieu une fois par mois et ce jusqu’au 30 novembre 2026. Nous publions le communiqué de la Civis ci-dessous

Ce changement suit le rythme des saisons : l’hiver austral est plus sec et la végétation pousse moins, donc les collectes sont moins fréquentes. Il permettra aussi de réduire les trajets des camions et donc les émissions de CO2.

La Civis informe également ses administrés que des alternatives existent pour se débarrasser des déchets végétaux. Durant cette période, les 8 déchèteries du territoire acceptent exceptionnellement 4 m3 par jour et par foyer (au lieu de 2 m3). Des composteurs sont également mis à disposition gratuitement des habitants.

Rappel : il est interdit de laisser des déchets végétaux sur la voie publique hors jours de collecte et de les brûler. Consultez le calendrier de collecte sur www.civis.re ou appelez le numéro vert 0 800 501 501 pour plus d’informations.