Commémoration de l’Appel du 18 juin 1940 à Saint-Paul

Ce jeudi 18 juin 2026, la ville de Saint-Paul a rendu hommage à l’Appel du 18 juin 1940, symbole du refus de la résignation et de l’engagement en faveur de la liberté. Nous publions le post de la Ville ci-dessous (Photo : ville de Saint-Paul)

À travers cette cérémonie du souvenir, la Ville a réaffirmé l’importance de transmettre aux jeunes générations les valeurs portées par celles et ceux qui ont choisi de résister face à l’adversité.

Plus de 80 ans après, le message du 18 juin demeure d’une grande actualité : défendre la liberté, préserver la démocratie, lutter contre toutes les formes d’intolérance et faire vivre la fraternité.

À Saint-Paul, ville du vivre-ensemble et de la diversité, cet héritage continue d’inspirer notre engagement collectif pour une société plus unie, solidaire et respectueuse de chacun.