Conseil départemental : 2,6 millions d’euros pour la sécurité des Réunionnais

Le Service Départemental d’Incendie et de Secours de La Réunion (SDIS) présentait, ce mardi 28 mars 2023 dans la cour du Palais de la Source, le nouveau matériel reçu. Un investissement de 2,6 millions d’euros qui vise à renforcer les capacités opérationnelles des sapeurs-pompiers. Une politique d’investissement débuté depuis plusieurs années. Nous publions ci-dessous leur communiqué. (Photo : Alexis Rivière - conseil départemental)

« Le secours aux victimes représente plus de 80% de l’activité opérationnelle de nos sapeurs-pompiers, à ce titre il est essentiel de faciliter leurs conditions de travail grâce des outils technologiques performants, permettant un lien fiable et sécurisé avec les autres services. Devoir faire face à des crises majeures (cyclones, accidents industriels ou routiers...) est une possibilité que nous anticipons et prenons en compte dans nos protocoles d’interventions et nos équipements. Nous devons répondre présents dans toutes les situations », a précisé en préambule le colonel Frédéric Léguillier, directeur départemental du SDIS 974.

Des camions citernes flambant neufs, de nouvelles tenues, un nouvel appareil respiratoire ou encore des tablettes numériques, autant d’équipements qui ont pour objectif la sécurisation des réunionnais mais également celle des sapeurs-pompiers car « chaque opération est importante, chaque victime doit être prise en charge de la meilleure façon possible. C’est pour cela qu’avec le conseil d’administration du SDIS, le Conseil départemental investit pour doter nos sapeurs-pompiers des meilleurs équipements, pour répondre efficacement à toutes les sollicitations possibles » a indiqué le Président du Département Cyrille Melchior.

Pour la représentante de l’Etat, Parvine Lacombe, directrice du cabinet du Préfet, "ces équipements répondent aux nouveaux enjeux émergents comme les feux de forêts provoqués par la sécheresse ou encore les cyclones de plus en plus intenses. »

Le Président Cyrille Melchior, ainsi que les Vice-présidents, Sophie Arzal, Gilles Hubert, Eric Ferrère, les conseillers départementaux Eglantine Victorine et Jean-Louis Pajanaye ainsi que Stéphane Fouassin, président du Conseil d’Administration du SDIS, ont pu découvrir ces nouveaux moyens de lutte contre les incendies ainsi que les tablettes numériques qui permettent d’améliorer la prise en charge des victimes. « C’est tout naturellement que le Département, en tant que financeur du SDIS 974, est pleinement engagé dans la stratégie visant à renforcer tous les moyens opérationnels. Cela s’est notamment concrétisé depuis quelques années par un vaste plan de casernement permettant à notre territoire de se doter de nouvelles casernes afin d’améliorer les conditions de vie et de travail, tout en renforçant la proximité sur le territoire », a rappelé le Président du Département.

Les moyens de lutte contre les incendies :

- 6 camions citernes feux de forêt Moyens (CCF-M) -

Le CCF-M est un fourgon d'incendie tout-chemin destine? a? la lutte contre tout type de feu d'espace naturel comme les feux de forêt, les feux de broussaille, les feux de culture agricole...dans des milieux hors-chemins. Il est capable d'emprunter tous types de voies carrossables et de se déplacer en terrain non aménagé?. Ses capacités de franchissement importantes facilitent ainsi l'accès au plus près du feu.

Coût total d’investissement : 1 818 000 euros

- Nouvelles tenues textiles de lutte contre le feu -

Ces tenues de protection de couleur rouge sont conçues pour être portées lors d’interventions de lutte contre les incendies et les activités associées. La veste et le surpantalon sont composés d'un complexage de 3 couches offrant un haut niveau de protection face a? la chaleur convective et radiante par un système de circulation de l'air tout en conservant souplesse et légèreté?. Les tenues protègent des blessures causées par les flammes.

Coût total d’investissement : 257 000 euros

- Nouvel équipement en Appareil Respiratoire Isolant (ARI) -

Cet équipement de protection individuelle indispensable aux sapeurs-pompiers apporte une protection respiratoire en cas d'atmosphère toxique, asphyxiante ou pauvre en oxygène. Il permet ainsi a? l'utilisateur d'être alimente? en air respirable provenant de la bouteille portée sur son dos. Il peut ainsi intervenir en toute sécurité? lors d’une opération de secours dans les situations ou? l’air est vicie?.

Coût total d’investissement : 494 584 euros

La prise en charge de victimes :

- Des tablettes numériques de bilan me?dico-secouriste -

Cet outil numérique innovant permet un traitement totalement dématérialise? des bilans de Secours d’Urgences Aux Personnes et un transfert sécurise? des données et des paramètres recueillis sans délai entre les sapeurs-pompiers, le SAMU et les centres hospitaliers afin d’améliorer la qualité? de la prise en charge des victimes. Tous les Véhicules de Secours et d’Assistance aux Victimes (VSAV) et les Véhicules de Secours Médical (VSM) du département seront dotés de ces tablettes.