Région : rencontre avec Amélie Oudéa-Castéra

La conseillère régionale déléguée au Sport, Patricia Profil, a reçu Amélie Oudéa-Castéra, présidente du CNOSF et ancienne ministre des sports ce lundi 13 avril 2026 à l’hôtel de Région. Cette rencontre a permis de soulever une problématique essentielle : le coût du transport aérien, un frein pour les talents sportifs réunionnais. L’objectif est d’obtenir un soutien financier complémentaire, venant renforcer les dispositifs existants de la Région, afin de garantir aux sportifs réunionnais des conditions optimales de participation aux compétitions nationales. Nous partageons la publication de la Région, ci-dessous. (Photo Richard Bouhet / www.imazpress.com)