Coopération régionale : le Président des Seychelles en visite au CHU de Bellepierre

À l'occasion de la visite officielle du Président de la République des Seychelles, Son Excellence le Docteur Patrick Herminie, la conseillère régionale et sénatrice Évelyne Corbière a accompagné une délégation au CHU de Bellepierre ce mercredi 15 juillet 2026, renforçant la coopération régionale entre les deux territoires. "Nous partageons une même volonté : aller plus loin ensemble et développer des partenariats toujours plus ambitieux entre nos deux territoire", a-t-elle déclaré. (Photos : Région Réunion)

La délégation s'est rendue au service d'addictologie du CHU de Bellepierre, où elle a rencontré les équipes médicales, les professionnels de santé et les patients. Cette visite a permis d'échanger autour des dispositifs de prévention, de prise en charge et de recherche, avec la volonté commune de développer de nouvelles coopérations entre La Réunion et les Seychelles dans le domaine de la santé. La délégation a ensuite visité le Régiment du Service Militaire Adapté de La Réunion (RSMA-R).

Depuis plus de 60 ans, le RSMA accompagne des milliers de jeunes Réunionnais vers l'emploi grâce à des formations qualifiantes dans de nombreux secteurs d'activité. Pour la Région Réunion, la formation des jeunes est un levier indispensable pour permettre à la population réunionnaise d'accéder à un emploi durable et qualifié.

« Nous voyons qu'il existe de nombreux sujets sur lesquels nous pouvons renforcer notre coopération. En matière de formation, de santé ou de recherche, nous partageons une même volonté : aller plus loin ensemble et développer des partenariats toujours plus ambitieux entre nos deux territoires », souligne Évelyne Corbière, conseillère régionale et sénatrice.