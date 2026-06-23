Cyrille Melchior salue la réélection de Serge Hoareau à la présidence de l’AMDR

À l'issue de l'Assemblée générale de l'Association des Maires du Département de La Réunion (AMDR), organisée ce jour dans l'hémicycle du Palais de la Source, Serge Hoareau, maire de Petite-Île, a été réélu à la présidence de l'association.

Le Président du Département, Cyrille Melchior, adresse ses chaleureuses félicitations à Serge Hoareau, pour cette réélection qui "témoigne de la confiance renouvelée des maires et élus locaux de La Réunion. Cette confiance est une reconnaissance du travail accompli collectivement ces dernières années au service des communes" indique Cyrille Melchior. "Le Département restera un partenaire engagé et fidèle de l'AMDR. Plus que jamais, la solidarité entre les collectivités est indispensable pour relever les défis économiques, sociaux et environnementaux auxquels notre île est confrontée".

Serge Hoareau a déclaré pour sa part que "les défis restent nombreux, notamment la défense des moyens accordés au logement social. La baisse annoncée de la Ligne Budgétaire Unique constitue une préoccupation majeure pour nos territoires et nous continuerons à nous mobiliser pour préserver les capacités de construction et de rénovation de logements à La Réunion".

Ce combat en faveur du logement est pleinement partagé par le Département, qui n'a cessé d'alerter sur les conséquences qu'une diminution des financements de la LBU pourrait avoir sur les familles réunionnaises, l'emploi et l'activité économique du territoire.

Le Président du Département adresse ses vœux de pleine réussite à Serge Hoareau dans la poursuite de son mandat, au service des communes, de leurs habitants et du développement harmonieux de La Réunion.