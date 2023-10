De belles fleurs et du beau monde aux Florilèges

Coup d'envoi de la 39ème édition des Florilèges ce vendredi 13 octobre 2023 au Tampon. Jusqu'au 22 octobre, l'évènement dédié aux fleurs se tiendra sur différents site de la commune. Cette année encore les horticulteurs et producteurs de La Réunion seront mis à l'honneur et accueilleront des invités de marques comme Benoit de Saint-Aman, meilleur ouvrier de France 2015 et le chanteur Slimane. (Photo fleurs et jardins photo RB imazpress)

"Un bouquet d'émotions", c'est ce que promet cette nouvelle édition des Florilèges où plus de 200.000 personnes sont attendues. Comme l'an passé, les 10 jours de fête se tiendront à la fois au parc Jean de Cambiaire, dans le centre-ville et à la SIDR des 400.

- Concerts et animations -

En plus des exposants, de nombreuses animations sont prévues dans le centre-ville et des concerts se tiendront chaque soir sur la grande scène de la SIDR 400 avec en tête d'affiche l'artiste Slimane qui se produira le 19 octobre. Une soirée dédiée aux années 80 ainsi qu’une soirée NRJ party mix sont également organisées.

Dans le parc Jean de Cambiaire, les visiteurs pourront profiter d'ateliers allant de la composition florale au bouturage et de concours de fleuristes amateurs et professionnels. De plus, une braderie prendra place dans le centre-ville sur la rue Hubert de Lisle et une fête forraine à la SIDR 400. Enfin, les participants des foulées des Florilèges, course de 10 kilomètres, s'élanceront ce samedi à 16h30 du stade Klébert Picard.

Le programme complet de l'évènement est à retrouver ici.

Pour accéder aux différents sites, la Casud met à disposition des navettes gratuites tous les jours, en journée comme en soirée.

