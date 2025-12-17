Département : 1.300 hectares supplémentaires d'extension des périmètres irrigués pour le sud

Le Département a franchi une étape majeure dans sa stratégie d’extension des périmètres irrigués du sud (Pisud), avec la présentation, ce mardi 16 décembre 2025, d’une opération pour les secteurs de Dassy, Mahavel, chemin Stéphane et Condé, identifiés comme prioritaires pour le développement agricole du territoire. Nous publions le communiqué du conseil départemental, ci-dessous : (Photo Département 974)

Cette extension répond à un double objectif : conforter la vocation agricole des pentes du Sud de l’île et réduire les pressions sur la ressource en eau potable, dans un contexte marqué par les effets du changement climatique.

Les travaux engagés ont notamment porté sur :

• Le renforcement de la capacité de stockage du réservoir de Trois-Mares, avec la construction d’un second réservoir de 2.400 m³ ;

• La pose de 18,7 km de réseaux de distribution sur les secteurs de Dassy, Mahavel et chemin Stéphane, équipés de bornes d’irrigation ;

• La création de la station de pompage de Dassy, intégrant le nouveau réservoir de Trois-Mares 2.

Le montant total de l’opération s’élève à plus de 14,4 millions d’euros, dont 74 % financés par l’Europe et 25 % par le Département.

"Ce projet fait partie d’un programme global d’extension des périmètres irrigués du Sud engagé en 2012, avec un objectif clair : irriguer, à terme, 1.300 hectares supplémentaires", a expliqué le vice-Président du Département délégué à l’eau.

Aujourd’hui, près de 10.000 hectares sont déjà irrigués grâce aux périmètres du Bras de la Plaine et du Bras de Cilaos, qui contribuent également à l’alimentation en eau brute des communes concernées.