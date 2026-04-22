Conseil départemental : 10 collèges participent à une compétition de créations audiovisuelles

Pour les 80 ans de la départementalisation, dix collèges participent à la compétition de créations audiovisuelles sur le thème "Lékol Mémé / L'école de ma grand-mère". À l'occasion les jeunes du collège Les Aigrettes de Saint-Gilles et du collège Mahé Laboirdonnais à Saint-Denis ont dévoilé leur court-métrage, ce 21 et 22 avril 2026. "Un voyage entre mémoire et transmission", souligne le Département. Nous partageons les publications du Département ci-dessous. (Photo d'illustration : www.imazpress.com)