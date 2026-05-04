Département : lancement du dispositif de protection des races animales menacées à La Réunion

Le dispositif de protection des races animales menacées est lancé à La Réunion. L'objectif : "préserver la biodiversité domestique (résistance aux maladies, adaptation au climat). Soutenir des systèmes d’élevage respectueux de l’environnement et du patrimoine. Développer des opportunités économiques (gastronomie, tourisme, etc.)", explique le Département de La Réunion qui est à l'origine du dispositif (Photo d'illustration : Richard Bouhet / www.imazpress.com)

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Les espèces concernées sont :

- Bovine Moka (dépôt de dossier du 2 mai au 31 mai 2026)

- Caprine Péï (dépôt de dossier du 15 mai au 30 juin 2026)



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