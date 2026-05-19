Département : un concours pour obtenir le sur titre de moniteur éducateur

Le Département organise le concours sur titre «moniteur éducateur», pour les foyers départementaux de l'enfance en 2026. Un concours mis en place en vue du recrutement de 12 moniteurs éducateurs de la fonction publique hospitalière. En tout,12 post sont à pourvoir au foyer de l'enfance nord-est et au foyer de l'enfance de Terre Rouge. Nous publions le communiqué du Département ci-dessous. (Photo d'illustration : Richard Bouhet / www.imazpress.com)

Le Département organise le concours sur titre : «Moniteur éducateur» pour les foyers départementaux de l'enfance en 2026.

Retrait des dossiers : À partir du lundi 18 mai 2026

Date limite de dépôt des dossiers (Cachet de la poste faisant foi) : Vendredi 17 juillet 2026 à 12h (Heure de La Réunion)

Clôture des inscriptions : Vendredi 17 juillet 2026 à 12h (Heure de La Réunion)

Épreuve d'analyse du dossier : À partir du 12 octobre 2026

L'arrêté d'ouverture est à télécharger ici.

Le dossier de candidature est à retrouver ici.

Dépôt des dossiers :

Les dossiers de candidature, dûment remplis, signés et accompagnés des pièces demandées, devront être retournés par voie postale à l'adresse suivante :

Déparement de La Réunion - Direction des Ressources Humaines - Service Formation et Concours 8, rue de la Source - 97488 Saint-Denis Cedex- Tél: 02 62 90 34 17 / Tel : 02 62 90 38 82 ou par mail à : [email protected]

Pius d'information ici : [email protected]

Attention, les dossiers parvenus après la date limite de candidature imposée ci-dessus ne seront pas acceptés et considérés comme rejetés.