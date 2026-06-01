Département : une ambition partagée au service de la jeunesse et du territoire

Le président du Département, Cyrille Melchior, a reçu le 26 mai 2026, au palais de la source, le général Jean de Monicault, commandant des forces armées de la zone sud de l’océan Indien (Fazsoi), dans le cadre d’un échange consacré aux actions menées conjointement au service du territoire et de sa jeunesse. Nous publions le communiqué du Département ci-dessous. (Photo : le Département)

Cette rencontre a permis de réaffirmer la volonté commune de renforcer le lien et de poursuivre les collaborations engagées en faveur de l’insertion, de la citoyenneté et de l’engagement des jeunes Réunionnais.

Les échanges ont notamment porté sur les dispositifs de découverte des métiers de la défense, les opportunités de stages et d’immersion, ainsi que sur les actions éducatives, sportives, culturelles et mémorielles contribuant à la cohésion sociale.

Le Département et les Fazsoi partagent également une ambition commune pour soutenir l’engagement dans les réserves et favoriser l’ouverture régionale des jeunes dans l’océan indien. À travers cette coopération, les deux institutions poursuivent un objectif partagé : mobiliser leurs compétences respectives au bénéfice de la jeunesse réunionnaise, du vivre-ensemble et du rayonnement du territoire.