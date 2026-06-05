Département : les talents réunionnais à l’honneur

Ce jeudi 4 juin 2026, lors de la cérémonie de remise des prix des concours académiques "plaisir d’écrire" et de mathématiques, une centaine d’élèves réunionnais ont été mis à l'honneur, en présence de Sabrina Tionohoué, conseillère départementale déléguée à l’éducation, de Joackim Bertil, président du conseil départemental des jeunes (Cdj) et de Marie-Pierre Hoarau, présidente de l’Amopa. « Ces distinctions rappellent combien le savoir est une ouverture sur le monde. Le français comme les mathématiques sont des outils d’émancipation, de compréhension et de dialogue », a souligné Sabrina Tionohoué. (Photos : Département)

Destiné à encourager le goût de l’écriture et l’expression personnelle, "plaisir d’écrire" a récompensé 53 élèves et étudiants dans les catégories poésie, expression écrite et nouvelle. Leurs productions ont témoigné d’une grande richesse d’imagination, de sensibilité et de maîtrise de la langue française.

Les épreuves de mathématiques ont, quant à elles, distingué 50 lauréats à travers les thèmes "arts et maths", "les mathématiques au quotidien" et "les mathématiques à travers le temps". Autant de projets qui ont permis aux participants de démontrer leur créativité, leur esprit d’analyse et leur culture scientifique.

Cette édition a également été marquée par deux performances remarquables au niveau national. Les élèves de Cm1-Cm2 de l’école Claire Hénou ont remporté le premier prix national de l’épreuve "Les mathématiques au quotidien" décerné par l’Association des maires de France. De leur côté, trois élèves de 3e du collège Bois-de-Nèfles ont obtenu le premier prix national de "Les mathématiques à travers le temps", remis par le Conseil départemental.