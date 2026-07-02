Département : 500 nouveaux arbres à Dioré grâce à l'engagement de tous

Le 23 juin dernier, 58 participants se sont mobilisés à Dioré dans le cadre du Plan 1 million d'arbres (P1ma) porté par le Département. Encadrée par la Brigade départementale, cette action s'est déroulée au cœur de l'Espace naturel sensible de Dioré, géré par l'association « Allons pren' dioré en main ». Écoliers de Saint-André, membres de l'académie des Dalons et agents de la maison départementale de Salazie, ont uni leurs efforts autour d'un même objectif : préserver la biodiversité réunionnaise. Au total, 500 arbres endémiques et indigènes ont été mis en terre. (Photos : Département)

Cette journée a aussi été un véritable temps de sensibilisation et de transmission. En réunissant plusieurs générations autour d'un projet concret, elle a rappelé que la préservation du patrimoine naturel réunionnais est une responsabilité collective qui se construit dès le plus jeune âge.

Au total, 500 arbres endémiques et indigènes ont été mis en terre afin de renforcer la restauration écologique de ce site remarquable et de favoriser le retour d'une biodiversité riche et durable.

Depuis le lancement du Plan 1 million d'arbres en 2019, plus de 640 000 pié dbwa endémiques et indigènes ont déjà été plantés à travers l'île.