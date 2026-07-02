Le Département a organisé un séjour pour renforcer la parentalité et créer du lien

Du 26 au 28 juin 2026, le Sppi (Service prévention polyvalence insertion) de l'Entre-Deux, Trois-Mares et de la Plaine des Cafres a organisé le séjour parentalité « Ti pa ti pa nou va rive » au centre de vacances de l'Étang-Salé. Cette action, inscrite dans le plan Départemental d'Insertion 2025-2028, avait pour objectif de renforcer les compétences parentales, développer le lien social et prévenir les situations d'isolement et de rupture familiale. Nous publions le communiqué du Département ci-dessous. (Photos : Département)

Ce projet est né d'une démarche de co-construction avec les familles accompagnées. À l'issue d'une précédente action collective, les participants ont exprimé le souhait de poursuivre cette dynamique en abordant la question de la parentalité. Plusieurs temps d'échange ont permis d'identifier leurs attentes : mieux comprendre leur rôle de parent, renforcer les relations au sein de la famille, partager leurs expériences et rompre l'isolement ressenti par certaines familles de la Plaine des Cafres.

Réunissant des personnes seules, des couples et des familles monoparentales, le séjour a alterné temps de vie collective et ateliers thématiques. Un atelier consacré au mieux-être a offert aux parents un moment de détente et de valorisation personnelle, tout en partageant des conseils simples pour prendre soin de soi au quotidien. Un second atelier, animé par le Planning familial 974, a permis d'aborder la parentalité de manière ludique et participative. Les échanges ont favorisé le partage d'expériences et apporté aux participants des outils concrets pour renforcer la relation avec leurs enfants.

Au-delà des ateliers, ce séjour a surtout permis de créer une véritable dynamique collective. Les moments de convivialité ont favorisé l'entraide, les échanges et la naissance de liens durables entre les familles. Les travailleurs sociaux ont accompagné cette démarche en valorisant les ressources de chacun et en encourageant le pouvoir d'agir des participants.

Les retours très positifs des familles confirment l'intérêt de ce type d'action, qui contribue à renforcer la confiance en soi, les solidarités de proximité et les compétences parentales, tout en inscrivant l'accompagnement social dans une dynamique collective et durable.