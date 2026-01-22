Département : appel à projet pour les associations réunionnaises en Hexagone ou en Europe

Le Département de La Réunion lance un appel à projets pour les associations réunionnaises en Hexagone ou en Europe, autour de la culture, de la solidarité et des talents réunionnais, dans le cadre des 80 ans de de la départementalisation de La Réunion. La date limite est fixé au 31 janvier 2026 par courrier ou par mail. Nous partageons la publication du Département. (Photo :RB/www.imazpress.com)

Les thématiques des politiques départementales sont :

Le social :

- Accompagnement des malades et leurs accompagnants en transferts sanitaires dans l'hexagone

-Soutien aux familles réunionnaises endeuillées dans l'accompagnement sur le territoire national des retours des dépouilles mortelles

- Accompagnement des Réunionnais en situation de précarité

L'insertion :

- Accueil et accompagnement des travailleurs en situation de précarité

Les étudiants :



- Intégration et épanouissement des étudiants Réunionnais en mobilité

La promotion et visibilité :

- De la communauté réunionnaise

- De la production locale et de la gastronomie réunionnaise

La promotion des Réunionnais de talents :

- Dans tous les domaines qui contribuent à la visibilité positive

Le dépot des dossiers est à faire par courrier ou par mail en précisant l'objet de courrier "Demande de subvention 2026".

Par courrier, le dossier est à déposer à l'adresse suivante : Département de La Réunion, Service d'Accompagnement et de Proximité de Paris, 21 rue du Renard - 75004 PARIS.

Par mail : [email protected]